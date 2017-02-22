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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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22.02.2017 09:06 
В предверие Дня Защитника Отечества в Твери прошла необычная молодежная акция "Мы верим в тебя, солдат"



 
Делегация девушек подарила тверским солдатам срочной службы поздравительные открытки. На оборотной стороне каждой - были искренние слова "спасибо", а на некоторых даже стихи собственного сочинения.

Женский десант высадился на территории базы обеспечения учебного процесса военной академии ВКО. Милые дамы "захватили территорию" с одной целью - в преддверии Дня защитника Отечества поздравить мужчин с праздником. Среди участниц - представительницы подростково- молодежного центра . Девушки привезли солдатам поздравительные открытки. Сувенирные экземпляры выполнены по макету работы тверской школьницы.

Девичья агит-бригада существует уже пять лет. Именно столько в этом году исполнилось тверской акции "Мы верим в тебя, солдат". В ее рамках девушки посещают воинские части с концертами. Для этих школьниц, студенток - это повод сказать слова благодарности тем, кто стоит на страже Родины

На обратной стороне не просто банальное спасибо, есть и стихи собственного сочинения.

Рядовой Антон Кузин трепетно сжимает подаренную открытку в руках. Он служит всего два месяца, но уже успел соскучиться по дому. А этот маленький сувенир, как добрая весточка, который он обязательно сохранит на память.

Вот такие вот открытки в преддверии Дня защитника Отечества получат 1000 солдат срочной службы 7 воинских частей города Твери.


АРХИВ 


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