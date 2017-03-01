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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





01.03.2017 09:46 
Тверские полицейские призвали родителей к бдительности

Тверские полицейские призвали родителей к бдительности

Фото  Видео репортаж Видео
В Интернете многие школьники проводят по 10 часов в день. Таковы последние данные исследований. Дома, на улице и даже в школе. Но, как показывает практика, такое присутствие в виртуальном пространстве не всегда безопасно. К примеру, вот эта онлайн игра, суть которой в том, чтобы постараться не угодить под колёса потока машин, безвредна только на первый взгляд. Со временем подростки перестают отличать мир виртуальный от реального. Этим-то и пользуются модераторы некоторых групп - предлагают проделать то же самое в реальной жизни и выложить видео или фотоотчёт.

Главный залог безопасности - доверительные отношения детей и родителей. Чаще всего влиянию поддаются дети, которым не хватает внимания в семье. Поэтому важно, чтобы рядом с ребенком был кто-то из близких людей, кто помог бы ему в этом разобраться.

Специалисты советуют интересоваться Интернет-друзьями ребенка, по возможности отслеживать переписку. Однако переводить это в форму родительского совета, а не действовать только запретами, говорит мама шестиклассника Юлия Старостенкова.

Для контроля за деятельностью ребенка в Интернете родители могут использовать различные приложения. Настройки Интернет браузеров поддерживают функцию так называемых белых и черных списков сайтов. А для Интернет-злоумылешнников в будущем собираются ужесточить наказание. В общественной палате России ведется обсуждение такой законодательной инициативы.


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