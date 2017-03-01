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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





01.03.2017 09:47 
В столице Верхневолжья проходит социальная акция «Мобильное здравоохранение»

В столице Верхневолжья проходит социальная акция Мобильное здравоохранение

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Тверитянка Оксана пришла в торговый центр за покупками и была приятно удивлена, узнав, что может пройти бесплатную экспресс-диагностику.

Акцию «Мобильное здравоохранение» проводят волонтеры-медики ТГМУ. Они замеряют вес, рост, объем талии пациентов. Каждая цифра важна, чтобы определить состав тела. Костный, мышечный, жировой. Это позволяет получить общую картину о состоянии здоровья. Особое внимание сердечно-сосудистым заболеваниям.

Этот прибор называется кардиоритм, разработка тверских ученых, за считанные минуты здесь можно сделать кардиограмму. И что очень важно, получить совет кардиолога.

Электрокардиограмма снимается в течение 30 секунд. Все данные с помощью Интернет-технологий автоматически поступают в тверской кардиоцентр. Врач оценивает состояние пациента, при необходимости направляет его в медицинское учреждение.

Тверской опыт в реализации социальных проектов признан лучшим в ЦФО. В прошлом году экспресс-диагностику здоровья прошли почти две тысячи человек. На ранней стадии выявлены патологии эндокринной и сердечнососудистой систем. Есть случаи, когда пациентам спасли жизнь.


АРХИВ 


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