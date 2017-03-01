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01.03.2017 09:47 Союз охраны птиц России избрал птицей 2017 года один из видов синицы - буроголовую гаичку





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Вот эта скромная буроголовая гаичка в 2017 году стала "птицей года». Титул к ней перешел от яркого и броского удода. Символ года выбирает союз охраны птиц России. Обязательные критерии -распространение пернатой на всей территории страны и ее узнаваемость.



Факты о гаичке рассказывают школьникам на станции юннатов. Эта маленькая птичка зимует не только в средней полосе Европейской России, но и в Якутии, на «полюсе холода», где нередки морозы до минус 50 градусов. Птица имеет свои особенности.



Орнитологи бьют тревогу. С каждым годом буроголовой гаички становится все меньше. В первый год жизни из 1000 выживает только треть, до 5 лет удается дожить примерно 50 птицам. На станции юных натуралистов проходит конкурс рисунков, а также агитационных листовок, где дети вместе со специалистами предлагают свои варианты помощи буроголовой гаичке.



2017 год России объявлен Годом экологии. Забота о буроголовой гаичке поможет не только формировать экологическую культуру населения, но сохранить окружающий мир для людей и птиц.









