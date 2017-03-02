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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Государство





02.03.2017 09:31 
60 лет на страже воздушных рубежей страны



 
Флаг России, Воздушно-космических сил и боевое знамя академии. Группу почетного караула встречает парадный строй. Поистине звездный состав: от молодых лейтенантов, до генералов. Борис Семенович Колемасов 60 лет назад был одним из тех, кто впервые сел за учебные парты академии. После его военная карьера навсегда была прочно связана с войсками ПВО и ВУЗом.

Его воспитанники уже в наши дни держат небо на замке, надежно охраняют акватории морей, столицы государств, стратегические объекты по всему миру. Из стен академии ежегодно выпускают более 700 офицеров.

Занятия не отменяют даже в праздник. В учебно-командном пункте условной дивизии противовоздушной обороны уже выполняют новые указания. На мониторы стекается информация о летательных аппаратах в воздушном пространстве России. Чтобы дать приказ к уничтожению - вся команда должна сработать незамедлительно. Военная академия единственный ВУЗ, где готовят специалистов для зенитной ракетной системы С-500.

Эстафету у старших товарищей принимают курсанты. Будущие офицеры учатся поражать цели на новейшем тренажере "Панцирь С". За 5 минут сбивают до 11 самолетов. Боевой расчет работает строго в паре как и на реальной технике.

В свои 60 академия имени Жукова может по праву назваться крупнейшим научным центром. Без разработок которого невозможно говорить о будущем российской воздушно-космической обороны.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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