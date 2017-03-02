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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





02.03.2017 09:32 
Профессиональные заслуги ученого из Твери получили признание за пределами России



 
Несколько аккаунтов в Интернете с постами об информатике, любимой физике и химии, скромный деловой костюм и обаятельная улыбка. Так выглядит современный ученый. Профессор, заведующий кафедрой общей физики ТвГУ, заслуженный работник высшей школы Юрий Орлов более 40 лет верен науке. Известен своими разработками в области термохимии. Теперь в его копилке одна из самых престижных европейских наград - Золотая медаль и диплом Европейской научно-промышленной палаты.

Юрий Орлов – автор 300 научных трудов, участник более 40 Международных и Всероссийских конференций. Под его руководством впервые в Тверской области была разработана и внедрена инновационная технология приема абитуриентов. 50% рабочего времени он занимается наукой. Остальные 50 - её популяризацией. Сделать сложное, простым и интересным для будущих ученых - за это и получил медаль.
Природный талант, прекрасное образование, постоянный научный поиск делают Юрия Орлова одной из значительных фигур в современной российской науке. Его лекции и семинары с большим интересом посещают тверские студенты.

В свои 64 Юрий Орлов полон сил и энергии. Продолжает открывать новые направления в области химии и физики свободных радикалов. И мечтает привлечь в науку побольше перспективной молодежи.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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