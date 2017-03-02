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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





02.03.2017 09:34 
В Тверской области началось снегование



 
В мешке примерно 2 миллиона семян. Это второсортные, значит, всхожесть будет около 80% - соответственно прорастёт 1 миллион 600 тысяч будущих ёлочек. Мешки с предварительно замоченными семенами укладывают под слой снега.

Традиционно снегование начинают в первые числа марта. За неделю в Калининском районе планируют заложить 300 килограмм семян ели и 90 килограмм семян сосны. Всего же по области, на территории пяти лесопитомников, таким методом к посеву подготовят 1200 килограмм семенного материала. Ожидается, что из них получится 25 миллионов сеянцев.

В мае ростки посадят в грунт здесь же, на территории лесопитомника, и только к 2020 году их можно будет высадить в лесу.

В прошлом году под лесовосстановительные работы было задействовано более 14 тысяч гектаров, в этом году эта цифру планируют увеличить до 17 тысяч гектаров.

Темпы лесовосстановления планируется наращивать. Это делается в рамках региональной программы, направленной на эффективное использование зеленого богатства области.


АРХИВ 


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