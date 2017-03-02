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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





02.03.2017 09:34 
Тверская область будет развивать туристический потенциал



 
Одним из самых ярких будет маршрут «Государева дорога». Он пройдёт через Тверь, Москву, Великий Новгород и Санкт-Петербург. В числе знаковых объектов будет Императорский путевой дворец в столице Верхневолжья. Маршрут «Русские усадьбы» объединит Тверскую, Ярославскую, Тульскую область и другие регионы ЦФО. В него войдут 11 знаменитых усадеб, в том числе, Прямухино в Кувшиновском районе и Знаменское-Раёк в Торжокском районе. Две "визитные карточки" Тверской области - озеро Селигер и пожарские котлеты вошли в список наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов.

Сейчас в Правительстве Тверской области разрабатывается концепция развития туризма. Она предусматривает развитие событийного, гастрономического, водного, автомобильного, паломнического, образовательного туризма, включение в эту индустрию народных промыслов и многое другое. Результатом работы должно стать увеличение турпотока в регион в два раза.


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