







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













02.03.2017 09:37 В Твери в галерее современного искусства открылась выставка фрактальной графики Бориса Данилевича





Здесь математика буквально пронизана гармонией. Наука присутствует при создании каждого элемента. Тверской художник Борис Данилевич создает пейзажи, которые являются результатом расчетов фрактальных объектов с последующим визуальным отображением. Создатель фракталов - это художник, скульптор и фотограф в одном лице. Он задает форму рисунка математической формулой. Находит подходящую композицию, варьируя параметры фрактала. По сути, творит рисунок с "нуля".



Фрактальной графикой Борис увлекся 10 лет назад. Зацепила сложность узоров, которые невозможно нарисовать рукой. Поскольку для Твери этот вид искусства редкий, учиться пришлось самостоятельно. Путем проб и ошибок. Спустя много лет мастерство отточено практически до совершенства. О своих работах, а на выставке их 18, все они посвящены минералам, Борис может говорить бесконечно. Например, всматриваясь в привычный пейзаж, он тут же придумывает ему новый образ. Главное, вид искусства позволяет. Элементы можно поворачивать, и растягивать, увеличивать отдельные детали рисунка. результат будет всегда впечатляющим.



Сейчас у Бориса Данилевича в планах перенести свои шедевры на сувенирную продукцию. Первым будет " минеральный сервиз".









