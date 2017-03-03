







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













03.03.2017 09:33 Общественный транспорт Твери переходит на электронную оплату проезда





Фото Видео

Бумажные билеты на всех видах общественного транспорта в Твери планируют заменить на электронные. Уже на первых пяти машинах установлены считывающие устройства для безналичного рассчета - валидаторы. Работают они пока в тестовом режиме. Однако транспортная карта будет не единственным источником оплаты проезда.



Если есть валидаторы, кондукторы не нужны. Обилетить при необходимости смогут и водители.



Установка нового оборудования - это забота перевозчика, который получает компенсацию из регионального бюджета на перевоз льготников. Поэтому повода для волнений у них пока нет.



Система в областном центре внедряется за счет инвестора. Его затраты - около 40 миллионов рублей. Городские власти убеждены, от перехода на оплату проезда по электронным картам выиграют все: и пассажиры, и перевозчик.



Монтаж оборудования на 153 травмваях, троллейбусах и автобусах должен завершиться к 1 мая.









