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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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03.03.2017 09:33 
Общественный транспорт Твери переходит на электронную оплату проезда

Общественный транспорт Твери переходит на электронную оплату проезда

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Бумажные билеты на всех видах общественного транспорта в Твери планируют заменить на электронные. Уже на первых пяти машинах установлены считывающие устройства для безналичного рассчета - валидаторы. Работают они пока в тестовом режиме. Однако транспортная карта будет не единственным источником оплаты проезда.

Если есть валидаторы, кондукторы не нужны. Обилетить при необходимости смогут и водители.

Установка нового оборудования - это забота перевозчика, который получает компенсацию из регионального бюджета на перевоз льготников. Поэтому повода для волнений у них пока нет.

Система в областном центре внедряется за счет инвестора. Его затраты - около 40 миллионов рублей. Городские власти убеждены, от перехода на оплату проезда по электронным картам выиграют все: и пассажиры, и перевозчик.

Монтаж оборудования на 153 травмваях, троллейбусах и автобусах должен завершиться к 1 мая.


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