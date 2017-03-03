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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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03.03.2017 09:34 
Творческие проекты, связанные с Тверской областью, получили Всероссийское признание

Творческие проекты, связанные с Тверской областью, получили Всероссийское признание

Фото 
Президентские гранты в этом году получили: вышневолоцкий художник Олег Глазов на организацию Всероссийской художественной ассамблеи, а также художественный руководитель тверского Дома поэзии Андрей Дементьев на проведение Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок».
Вручение премий победителям конкурса состоится 21 марта – во всемирный День поэзии. Тогда же совместно с театром «Русской песни» Надежды Бабкиной тверской публике будет представлен музыкально-драматический спектакль «Россия, Слово о тебе...» с участием Иосифа Кобзона, Людмилы Чурсиной, Ирины Мирошниченко.


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