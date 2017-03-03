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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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03.03.2017 09:35 
В Тверской области вынесен приговор экс-генеральному директору кирского предприятия - «Савеловский машиностроительный завод»

В Тверской области вынесен приговор экс-генеральному директору кирского предприятия - Савеловский машиностроительный завод

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В 2011 году по всей стране запустили пятилетнюю государственную программу по развитию станкостроения и инструментальной промышленности. Ее результаты должны были вывести военно-промышленный комплекс на новый уровень, к концу 2016 года планировалось подготовить серийное производство современного станкостроительного оборудования. Министерством промышленности и торговли России были выделены средства "Савеловскому машиностроительному заводу" в Кимрах. По госконтракту предприятие должно было провести работы по разработке станков. При этом, работы в действительности выполнены не были, а деньги 127 миллионов рублей были обналичены и присвоены.

Заместителя главного конструктора предприятия Анатолия Фатеева осудили в ноябре прошлого года. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. Экс-гендиректор завода Сергей Чижиков, так же признал свою вину и был приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу на такую же сумму.

В настоящее время "Савеловский машиностроительный завод" продолжает свою работу. На предприятие назначен новый руководящий состав.


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