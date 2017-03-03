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03.03.2017 09:35 Тверские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере





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Схема недавняя, но уже распространенная - бесконтактный сбыт наркотиков. Так торгуют преступным товаром во многих регионах страны. Верхневолжье - не исключение. В Твери только за три месяца задержали 12 человек. Один из них, житель Таджикистана, попался недавно. Он так называемый закладчик или "минер". Получив крупную партию героина, незаконно распространял ее в малых дозах по всему городу. Деньги покупатели перечисляли на указанные расчетные счета, а адреса тайников им сообщались по Интернету.



За вечер минеры могут спрятать около 50 пакетов с наркотиками. И вот 100 тысяч рублей уже в кармане. Правда за такую работу потом придется потрудиться в колонии. Жителю Таджикистана, например, грозит 20 лет лишения свободы.



Свой смертельный товар закладчики оставляют, как не странно, в многолюдных местах. Чаще всего во дворах: под лавочкой, подоконником, фонарным столбом. Там их могут найти не только покупатели зелья, но и , к примеру, подростки. И последствия такой случайной находки могут быть крайне опасными.



Участниками наркосделок в последнее время все чаще становятся школьники. Их вербуют через социальные сети, сайты, замаскированные под кадровые агентства и службу курьеров. За перевозку "груза" подросткам обещают хорошую зарплату до 300 тысяч рублей и пользуются тем, что для них нет уголовной ответственности.



Еще одна новая "вакансия" в наркобизнесе - рассыльщик спама - сообщений о возможной поставке товара. К этой работе привлекают молодежь. Но незамеченными в преступлении остаются единицы. Сейчас вся переписка, связанная с наркотическими веществами, отслеживается. А наркокурьера можно вычислить и по обычным запросам в поисковой строке Интернет-сайтов.









