







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













06.03.2017 09:04 В Твери сегодня было подписано соглашение между ассоциацией туризма региона и союзом фермеров





Фото Видео

Теперь фермерам станет легче продвигать свою продукции, а у туристических агентств, благодаря новым брендам, появится возможность развивать гастрономический и агротуризм.



Проект региональной ассоциации туризма "Вкус Верхневолжья" появился до разработки областной стратегии по развитию туристической отрасли, но обязательно станет ее частью. Главная задача - продвижение гастрономического туризма.



На ближайшей выставке Интурмаркет в Москве будет представлена гастрономическая карта тверского региона. Особое место уделено тверским пряникам - сейчас разрабатывается "Пряничный маршрут". А рестораторы уже, заполучив из архивов рецептуру и экскизы пряничных досок налаживают производство набивного пряника.



Тверские фермеры обеспечат представителей туриндустрии экологически чистыми продуктами. Подписанное соглашение позволит наладить прямые контакты между представителями туриндустрии и производителями сельхозпродукции.



Также тверские фермеры, особенно те, кто занимается агротуризмом, смогут рассчитывать на привлечение дополнительных туристов, с помощью турагенств, входящих в ассоциацию. Ну, а главное - это стабильный рынок сбыта продукции.



Следующим шагом в сотрудничестве ассоциации туризма и союза фермеров, по мнению обеих сторон, станет разработка областного закона об агротуризме.









