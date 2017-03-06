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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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06.03.2017 09:04 
Оттепель, пришедшая в тверской регион, стала причиной смерти нескольких человек

Оттепель, пришедшая в тверской регион, стала причиной смерти нескольких человек

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Инспекторы ГИМС по Тверской области озвучили печальную статистику - трое погибших, и еще пятнадцать провалившихся под лёд удалось спасти.

Сейчас еще находятся те, кто рискует своей жизнью и пытается перейти Волгу по льду. Поэтому спасателям приходится ежедневно выходить в патрули, чтобы предупредить беду. Иногда достаточно крика, но порой приходится задействовать и специальное оборудование, чтобы вытащить человека из ледяной воды. Весна - самое нелюбимое время у инспекторов ГИМС. Вместе с оттепелью пришедшей в регион, лед на водоемах стал таять очень быстро. Он только кажется толстым, зимней прочности в нем уже нет, говорят специалисты.

Еще одна опасность - промоины. Места, где уже открылась вода, за ночь может затянуть тонкой корочкой льда, занести снегом. В такие ловушки чаще всего попадают рыбаки. За последнее время на водоемах региона погибло трое человек. Число провалившихся приближается уже к двум десяткам.
Тех, кто слишком далеко заходит, сотрудникам ГИМС приходится убеждать вернуться ближе к берегу.

Обезопасить себя можно, имея подручные средства спасения - веревки, круги, жилеты. Помогут даже обычные гвозди. Ими можно зацепиться за лед. В Твери переходить Волгу запрещено практически везде. К примеру, в районе Речного вокзала в устье Тверцы льда уже нет. По прогнозам синоптиков сильное таяние продолжится и дальше - серьёзных морозов они не прогнозируют.

Зима будет бороться с весной еще достаточно долго - вплоть до 21 марта, то есть до того момента, когда в регионе не наступит так называемая климатическая весна. С её приходом значительно потеплеет. Пройдет и слякоть, обещают синоптики.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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