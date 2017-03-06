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06.03.2017 09:06 Вышла в свет книга тверского историка, писателя, доктора культурологии, профессора Вячеслава Воробьева "Тверские герои -летчики"





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Это уникальное издание рассказывает об авиаторах Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья, и о тех, кто жил и трудился здесь уже после войны.



Кайков и Громов, Покрышкин и Гулаев. Их объединяет две вещи: они - авиаторы и Герои Советского Союза. А теперь еще и то, что биографические очерки о них помещены в одну книгу "Тверские герои - летчики". Ее автор писатель, историк Вячеслав Воробьев собрал под одной обложкой материалы о сто одном "рыцаре неба"- уроженце Верхневолжья, а также о тех, кто жил и служил здесь в мирное время.



Новая книга - это дайджест из пятитомника "Герои Советского Союза на Тверской земле", которая вышла в свет почти 2 года назад. Оказалось, что очерков о героических земляках - истребителях и штурмовиках - в ней больше всего. Так возник проект "Воздушные рабочие войны". Его инициатор - коллега Вячеслава Михайловича по Общественной плате, командир поискового отряда "Тверичи" Валерий Смирнов заинтересован судьбами именно летчиков. Признается, что, прочитав отобранные статьи для издания книги, сделал для себя открытия.



По экземпляру книги "Тверские герои - летчики" отправлены во многие городские, районные и школьные библиотеки, а также в библиотеки колледжей, в музеи. Их сотрудники убеждены, издание не залежится на полке.



Проект "Воздушные рабочие войны" предполагает издание второго тома о героях - авиаторах, которые воевали на Калининском фронте. Таких имен известно 145. Материалы уже готовы печати.









