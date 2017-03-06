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06.03.2017 09:06 Мы снова просим жителей Тверской области помочь нашей землячке





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У Насти Ярокурцевой недоразвитие челюсти. Девочка уже перенесла операцию, но еще требуется лечение. На очередной этап нужно почти 500 тысяч рублей. Для семьи это очень большие деньги. Мама Насти просит о помощи.



На правах старшей, в семье Настя читает младшим сказку. Брат Федор и маленькая Пелагея любят слушать истории, увлекаясь процессом они, просто-напросто, не замечают явного носового оттенка. Да и в школе, одноклассники к ее смазанной, невнятной речи привыкли. Но незнакомые люди, зачастую не понимая, что девочка говорит, переспрашивают. У Насти небно-глоточная недостаточность, недоразвитие челюсти. Отсюда и дефект речи. Старшая дочь в семье Ярокурцевых родилась с расщелиной мягкого и частично твердого неба. Поняв, что самостоятельно малышка есть не сможет, мама сцеживала молоко и кормила дочь из бутылочки. В полтора года расщелину сшили. Но со временем образовалась небольшая дырочка в небе. Дефект прооперировали в три года.



Специалист уехал, и заниматься с ребенком стало некому. Работа с такими детьми требует особых навыков. Мама Майя поняла, что помочь ее девочке могут только в Москве. В одной из клиник по квоте они прошли курс логопедического лечения. Результат произвел впечатление. С помощью знакомых вышли на Центральный научно- исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Там Насте рекомендовали не только логопедическое обучение в условиях стационара, но и длительное ортодонтическое лечение- ношение различных аппаратов на обе челюсти.



Внешне дефекты незаметны, но они доставляют Насте немало хлопот, поскольку зауженные носовые проходы затрудняют дыхание. Кроме того, из-за деформации челюстных костей у девочки возникают частые головные боли. Стоимость лечения-486 тысяч рублей. Читатели газеты " Коммерсант" и сайта Русфонд соберут 217 тысяч. Общество помощи русским детям (США) внесет 150 тысяч, ДОНОР 50 тысяч. Не хватает 69 тысяч рублей.



Владельцы Айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвования через мобильные приложения. Другие способы помощи на сайте Русфонд. Сейчас Насте Ярокурцевой 11 лет. В обычной школе тяготеет к математическим задачам. Читает книги по психологии, истории. И, конечно, как и любой ребенок строит планы на будущее.



Но это в будущем, а сейчас Анастасия сама нуждается в помощи. Стоимость лечения-486 тысяч рублей. Читатели газеты " Коммерсант" и сайта Русфонд соберут 217 тысяч. Общество помощи русским детям (США) внесет 150 тысяч, ДОНОР 50 тысяч. Не хватает 69 тысяч рублей.

Для помощи Насте отправьте СМс сообщение со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542. Стоимость одного СМС-75 рублей. Владельцы Айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвования через мобильные приложения. Другие способы помощи на сайте Русфонд. В семье Ярокурцевых надеются, что в будущем их ребенок сможет реализовать свои детские мечты и спасет не только чьи-то жизни, но и судьбы.









