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07.03.2017 09:10 
В Тверской области маловодье фиксируют уже четвертый год подряд

В Тверской области маловодье фиксируют уже четвертый год подряд

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И его результаты видны невооруженным глазом. Более, чем на 2 метра опустился уровень воды в Волге в районе Твери.

Волга обмелела. Так, уровень воды в районе городского сада Твери упал на 2,5 метра. Подобная ситуация наблюдается четвертый год. Экологи видят причину в том, что в Иваньковском водохранилище или в Московском море, которое снабжает питьевой водой столицу, сбрасывают воду.
Директор экологического центра Александр Сорокин убежден, ситуация сейчас - не критическая. Маловодье в этом году на долго не затянется. Запас снеговых вод кажется достаточным.
Снег, который только начал таять, как утверждают специалисты, если и не пополнит воды рек тверского региона, то наверняка увеличит объем грунтовых вод. А это значит, колодцы в сельской местности будут наполнены водой.
Низкий уровень воды в реках и озерах может негативно повлиять не только на условия жизни людей: проблемы с водоснабжением и судоходством, но и на нерест рыб.
Нет для региона сейчас и опасности половодья. Долгосрочный прогноз дорожники получат от тверского гидрометеоцентра и МЧС 20 марта. Тем не менее, на особом контроле мосты и дороги в Западнодвинском, Бельском, Жарковском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском и Весьегонском районах. У подрядчиков - в арсенале целый комплекс противопаводковых мероприятий.
Контролирует работу подрядчиков Дорожный фонд. В случае затопления самых проблемных участков и угрозе безопасности дорожного движения специальная бригада, которая уже вступила на дежурство, должна сообщить о чрезвычайной ситуации в МЧС, ГИБДД , в автотранспортные предприятия.


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