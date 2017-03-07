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|07.03.2017 09:11
|Накануне 8 марта, глава региона Игорь Руденя от имени всех мужчин Верхневолжья поздравил женщин Тверской области с праздником
Тех, кто добились успехов в различных отраслях экономики и социальной сферы отметил отдельно - региональными наградами.
Среди приглашенных прекрасные представительницы Верхневолжья, заслужившие признание и уважение земляков своей активной жизненной позицией и высокими достижениями в разных сферах.
Указом Президента за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций медалью ордена "Родительская слава" награждена семья Колмаковых из Калязина. Они вырастили трех дочерей и двух сыновей, уже есть внуки. Поднимаясь на сцену за наградой, Вера Колмакова заботливо придерживает за руку супруга Виктора. После болезни ему не просто даются даже несколько ступеней. Но в этой семье привыкли быть вместе, что называется, и в горе, и в радости.
Благодарность Президента за заслуги в развитии здравоохранения объявлена заведующей женской консультацией тверского роддома №2 Ирине Барковской. Вот уже двадцать лет оставаясь практикующим врачом она заслужила уважение и признание пациентов.
Поддержка семьи, материнства и детства остаются приоритетом в работе регионального правительства. А для каждой женщины, с какой бы отраслью не была связана ее профессиональная деятельность - сохранение домашнего очага, воспитание детей остается главным смыслом жизни.
лова поздравления прозвучали и из уст юных верхневолжцев - подарком всем собравшимся стал праздничный концерт.
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