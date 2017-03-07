Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





07.03.2017 09:11 
Накануне 8 марта, глава региона Игорь Руденя от имени всех мужчин Верхневолжья поздравил женщин Тверской области с праздником

Накануне 8 марта, глава региона Игорь Руденя от имени всех мужчин Верхневолжья поздравил женщин Тверской области с праздником

Фото  Видео репортаж Видео
Тех, кто добились успехов в различных отраслях экономики и социальной сферы отметил отдельно - региональными наградами.

Среди приглашенных прекрасные представительницы Верхневолжья, заслужившие признание и уважение земляков своей активной жизненной позицией и высокими достижениями в разных сферах.

Указом Президента за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций медалью ордена "Родительская слава" награждена семья Колмаковых из Калязина. Они вырастили трех дочерей и двух сыновей, уже есть внуки. Поднимаясь на сцену за наградой, Вера Колмакова заботливо придерживает за руку супруга Виктора. После болезни ему не просто даются даже несколько ступеней. Но в этой семье привыкли быть вместе, что называется, и в горе, и в радости.

Благодарность Президента за заслуги в развитии здравоохранения объявлена заведующей женской консультацией тверского роддома №2 Ирине Барковской. Вот уже двадцать лет оставаясь практикующим врачом она заслужила уважение и признание пациентов.

Поддержка семьи, материнства и детства остаются приоритетом в работе регионального правительства. А для каждой женщины, с какой бы отраслью не была связана ее профессиональная деятельность - сохранение домашнего очага, воспитание детей остается главным смыслом жизни.

лова поздравления прозвучали и из уст юных верхневолжцев - подарком всем собравшимся стал праздничный концерт.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.