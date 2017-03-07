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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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07.03.2017 09:11 
Цветы - желанный подарок для всех женщин особенно 8 марта

Цветы - желанный подарок для всех женщин особенно 8 марта

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Однако к празднику готовятся не только мужчины, но и специалисты Россельхознадзора. Они проверяют цветы, привезенные из-за границы на наличие вредителей и сорняков.

Эквадор, Колумбия, Нидерладны - страны-экспортеры цветов в Тверскую область. На их долю приходится 90% тюльпанов, роз и лилий, которые продают в магазинах региона. Перевозят заграничные растения на самолетах.

На границе, а затем и в тверской таможне они проходят обязательную проверку на наличие в них насекомых-паразитов. Сомневающиеся предприниматели иногда приглашают к себе специалистов Россельхознадзора для повторного фитасанитарного контроля.

Полмиллиона цветов уже доставлены в тверской регион из-за границы в преддверии женского праздника. Продавцы убеждены, безопасную хризантему или ирис можно определить и на глаз.

Однако привоз новых партий цветов не гарантирует их безопасность. Каждый цветок проверить сложно. Вредители, которые прячутся в стеблях, как к примеру, трипс, могут погубить все комнатные растения.

Во время проверки букет лучше всего вот так потрясти. Наличие мелких насекомых можно определить только таким образом. Размер трипса, к примеру, всего 2 мм. Он живуч и опасен для домашних растений. Поэтому лучше всего подержать свежекупленный букет пару дней в другой комнате.

Цветы в горшках лучше подержать на домашнем карантине месяц, советуют специалисты. Только в этом случае, радость от подарка на Восьмое марта может продлиться ни один год.


АРХИВ 


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