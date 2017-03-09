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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





09.03.2017 08:59 
Они воруют пароли и легко получают доступ к любой, даже самой закрытой информации, размещенной в Интернете или на мобильном телефоне

Они воруют пароли и легко получают доступ к любой, даже самой закрытой информации, размещенной в Интернете или на мобильном телефоне

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Как не попасть на удочку злоумышленников сегодня рассказали на уроке кибер-безопасности в Твери.

Несколько кликов компьютерной мышкой и личная жизнь владельца сотового телефона становится достоянием мошенников. Злоумышленник сможет увидеть, что делают окружающие, о чем разговаривают. Подключившись к бесплатной интернет-сети в супермаркете, парке, библиотеке или общественном транспорте - можно передать все свои данные злоумышленнику.

Бесплатный Интернет для современной молодежи лучше сладкой конфеты. Защита таких общественных точек слабая, злоумышленник их легко заставляет работать на себя. 12 из 100 человек жаловались, что их аккаунты в соцсетях были вскрыты. Нет никакой гарантии что и домашняя точка безопасна - вай-фай роутер в квартире так же может быть легко взломан.

Кибердружинники советуют в социальные сети выходить через защищенные приложения. Хорошую защиту от незаконных проникновений дают платные версии антивирусных программ - все что бесплатно - малоэффективно. И рекомендуют никогда не пользоваться открытым общественным интернетом. Это как бесплатный сыр. В мышеловке.


АРХИВ 


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