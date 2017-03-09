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09.03.2017 08:59 Мраморная говядина и итальянские сыры





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Всем этим теперь может гордиться удомельская земля. Здесь, в хозяйстве "Михайлово" сегодня увеличивают поголовье мясного стада и расширяют молочное производство.



Маленькая голова со слегка выдающимся лбом, отсутствие рогов, коротенькие морда и конечности. Этих буренок мясного направления вряд ли с кем перепутаешь. Абердины живут прямо на улице, холода они любят. Питаются сеном сенажом и комбикормом, легко могут переносить 40 градусные морозы.



Телята рождаются небольшими, но уже к трем годам коровы достигают 600-700 килограммов, а бычки и того больше- тонну. На выходе, с животных получается от 60 до 70 % мраморного мяса с равномерными жировыми прослойками. При скрещивании с другими буренками потомство сохраняет масть, говорят специалисты. Помимо абердинов есть в хозяйстве "Михайлово" и коровы молочно- мясной породы- костромские. Их отличает светло- бурая окраска и выносливость. Быстро растут, набирают вес и приносят крепкое потомство. В среднем за год одна буренка дает 5000 кг молока с жирностью 5%. Поэтому выбор животноводов очевиден. Правда, сейчас на ферме костромчанок всего несколько голов, но в ближайшее время поголовье пополнится 7 десятками соплеменниц. Это будут средства гранта. В этом году Минсельхоз России и Россельхоз банк заключили соглашение о предоставлении аграриям льготных кредитов по ставке 5%.



Есть на территории хозяйства и единственная в округе сыроварня итальянского производства. Пока коровы в запуске и ждут потомства, оборудование временно не работает, но в сырохранилище вылеживаются десятки головок, сделанные еще осенью.



Названия итальянские, так же,как и технологии. Закваску присылают прямо из Италии. Отличаются сыры вкусом - один попреснее, другой посолонее, и сроком вылеживания. Например, "монтазио" до полной готовности нужно полежать полгода, а "качотто" всего пару месяцев. На изготовление одной головки сыра уходит 10-12 кг молока. Чтобы сыр получился, в хранилище поддерживают определенную температуру и влажность. Чтобы убедиться в готовности, раз в несколько месяцев, делается контрольный срез.



На поток сыр поставят, когда увеличат стадо и удои, а пока его , так же, как и молоко реализуют через собственные магазины. Пока зима, но в Михайлово уже начинают готовиться к посевной. В этом году планирую засеять 20 гектаров кормовых трав, овса с подсевом клевера. Этого хватит, чтобы прокормить стадо.









