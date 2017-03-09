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09.03.2017 09:00 У нее холодная голова, твердые руки и искреннее сострадание





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С одной из представительниц прекрасного пола с неженской профессией - хирургом Натальей Янченко сегодня познакомилась наш корреспондент Ирина Шляхтова.



Спасать жизнь для неё дело привычное. Наталья Янченко – хирург, травматолог-ортопед областной клинической больницы. В медицине эта профессия считается одной из самых сложных. Выбирает её далеко не каждый. Кроме глубоких теоретических знаний, твердой руки, необходимо еще одно качество – искреннее сострадание и желание помочь.



После операции она обязательно идёт в палату. Наблюдает, как пациент выздоравливает, интересуется, что его беспокоит.



Рабочий день Натальи Валерьевны длится почти 10 часов. За 15 лет она прооперировала сотни человек. Талантливого доктора поддерживает команда единомышленников.



Оперирует 5 раз в неделю. С утра успевает еще консультировать в поликлинике. Талант Натальи Янченко отмечен множественными региональными наградами. Она лауреат профессиональной премии «Призвание» и «Эскулап». За трудолюбие, доброту и отзывчивость ей благодарны десятки пациентов.



Цветы Наталья очень любит, весной мечтает посадить на своей даче любимые цветы - космеи и ромашки.



Вечером, после дежурства, её с нетерпением ждут любимый муж и пятилетняя дочурка. Она будет готовить для них вкусные блюда, заниматься музыкой и рукоделием.









