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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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09.03.2017 09:00 
У нее холодная голова, твердые руки и искреннее сострадание

У нее холодная голова, твердые руки и искреннее сострадание

Фото  Видео репортаж Видео
С одной из представительниц прекрасного пола с неженской профессией - хирургом Натальей Янченко сегодня познакомилась наш корреспондент Ирина Шляхтова.

Спасать жизнь для неё дело привычное. Наталья Янченко – хирург, травматолог-ортопед областной клинической больницы. В медицине эта профессия считается одной из самых сложных. Выбирает её далеко не каждый. Кроме глубоких теоретических знаний, твердой руки, необходимо еще одно качество – искреннее сострадание и желание помочь.

После операции она обязательно идёт в палату. Наблюдает, как пациент выздоравливает, интересуется, что его беспокоит.

Рабочий день Натальи Валерьевны длится почти 10 часов. За 15 лет она прооперировала сотни человек. Талантливого доктора поддерживает команда единомышленников.

Оперирует 5 раз в неделю. С утра успевает еще консультировать в поликлинике. Талант Натальи Янченко отмечен множественными региональными наградами. Она лауреат профессиональной премии «Призвание» и «Эскулап». За трудолюбие, доброту и отзывчивость ей благодарны десятки пациентов.

Цветы Наталья очень любит, весной мечтает посадить на своей даче любимые цветы - космеи и ромашки.

Вечером, после дежурства, её с нетерпением ждут любимый муж и пятилетняя дочурка. Она будет готовить для них вкусные блюда, заниматься музыкой и рукоделием.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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