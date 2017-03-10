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10.03.2017 10:38 Тверские дайверы вернулись с очередной командировки в Осташковский район на озеро Сиг





Фото Видео

В начале 40-х годов прошлого века там затонул самолет. К месту крушения подводники погружаются почти каждый год и уже набрали достаточно видео и фото материалов. Их следующая цель - выяснить обстоятельства падения и создать документальный фильм о затонувшей боевой машине.



Эти подводные кадры, снятые в командировке на озеро Сиг Осташковского района, дайвер Руслан Олейников показывает 7-летнему сыну. Когда документальный фильм, над которым работает команда тверских подводников, будет готов, его представят подрастающему поколению. Главный объект - самолет, затонувший в Тверской области в годы Великой Отечественной войны.



К этому самолету на дно озера Сиг дайверы спускаются уже несколько лет подряд. У подводников накопилось много видеоматериалов для создания фильма. Сейчас предстоит кропотливая исследовательская работа с историками, поисковиками и архивистами. В планах и получить авиаэкспертов, чтобы понть какой самолет затонул.



До сих пор нет и четкой информации, был ли этот самолет сбит, или он потерпел крушение. Исследования осложняются тем, что специалисты могут делать выводы о том, что произошло с самолетом в годы войны, основываясь только на фото- и видеоматериалах.



Завершить работу над документальным фильмом о затонувшем самолете дайверы и историки планируют к 9-му мая.









