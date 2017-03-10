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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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10.03.2017 10:38 
Минстрой России меняет "правила" учета общедомовых нужд

Минстрой России меняет правила учета общедомовых нужд

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В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Теперь, при установке общедомового прибора учета - расчет ОДН должен производиться именно по фактическому потреблению. Необходимость изменений появилась из-за участившихся жалоб от собственников на управляющие организации.

В России изменилась структура оплаты за ЖКУ. Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании дома была перенесена из категории коммунальных услуг в жилищные. ОдноврЕменно максимальный размер этих начислений был ограничен нормативом - его для каждого региона устанавливает Региональная энергетическая комиссия. При этом фактический размер платы в ряде случаев был явно завышен - жильцы стали платить за ОДН в 4-5 раз больше.

Как пояснили в Жилищной инспекции Тверской области, вопрос о начислениях сверх норматива должно решать общее собрание собственников жилья. Оно же может поручить управляющей компании пользоваться для этого показаниями коллективного счётчика. Например, вот эта управляющая компания обслуживает сорок многоквартирных домов в трех районах Твери. Но жалоб от жильцов на необоснованное повышение оплаты в этом году ей не поступало. Это потому, что здесь нашли решение данной проблемы.

Для того, чтобы собственники понимали, не переплачивают ли они за других, сколько и за что платят, структуру расходов, относящихся к первой строке квитанции по содержанию жилого помещения, компания сделала полностью прозрачной.

В случае, если у жильцов возникают сомнения по поводу начисления платы за ОДН, то сначала нужно обратиться за письменными разъяснениями в свою управляющую компанию. Если ответ покажется необоснованным, то следуют подать заявление в Государственную жилищную инспекцию Тверской области.


АРХИВ 


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