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10.03.2017 10:39 Накануне праздника 8 марта в Твери сотрудники Росгвардии спасли на реке двух детей





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Как стало известно, школьники пошли играть на Тьмаку, но тонкий лед не выдержал и один из мальчиков оказался в воде. Подоспевшим вовремя сержантам удалось спасти обоих.



По-мужски Егор Жуков жмет руки своим спасителям - сотрудникам Росгвардии. Но еще пару дней назад его по-детски безрассудный поступок чуть не стоил ему жизни. Предпраздничным вечером второклассник вместе с другом отправился на Тьмаку покормить уток. Мальчик решил проверить, на сколько крепок лед и провалился в воду.



В этом районе сотрудники Росгвардии Мамед Гамзаев и Алексей Гетманов оказались случайно. В конце дежурства решили, что называется, "отработать ориентировку". Проезжая по Первомайской набережной, увидели какое-то движение под мостом, подъехали поближе.



На льду до сих пор видны детские следы и лежит та самая ветка, благодаря которой ребенка удалось спасти.



Татьяна Жукова, отпустившая сына на чаепитие к другу, со слезами на глазах вспоминает тот вечер. Кадры спасения, попавшие в глобальную сеть, женщина посмотрела ни один раз.



Егор обещает больше не выходить на лёд и теперь мечтает стать полицейским. А его спасители Мамед Гамзаев и Алексей Гетманов будут представлены к награде.









