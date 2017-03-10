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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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10.03.2017 10:39 
Накануне праздника 8 марта в Твери сотрудники Росгвардии спасли на реке двух детей

Накануне праздника 8 марта в Твери сотрудники Росгвардии спасли на реке двух детей

Фото  Видео репортаж Видео
Как стало известно, школьники пошли играть на Тьмаку, но тонкий лед не выдержал и один из мальчиков оказался в воде. Подоспевшим вовремя сержантам удалось спасти обоих.

По-мужски Егор Жуков жмет руки своим спасителям - сотрудникам Росгвардии. Но еще пару дней назад его по-детски безрассудный поступок чуть не стоил ему жизни. Предпраздничным вечером второклассник вместе с другом отправился на Тьмаку покормить уток. Мальчик решил проверить, на сколько крепок лед и провалился в воду.

В этом районе сотрудники Росгвардии Мамед Гамзаев и Алексей Гетманов оказались случайно. В конце дежурства решили, что называется, "отработать ориентировку". Проезжая по Первомайской набережной, увидели какое-то движение под мостом, подъехали поближе.

На льду до сих пор видны детские следы и лежит та самая ветка, благодаря которой ребенка удалось спасти.

Татьяна Жукова, отпустившая сына на чаепитие к другу, со слезами на глазах вспоминает тот вечер. Кадры спасения, попавшие в глобальную сеть, женщина посмотрела ни один раз.

Егор обещает больше не выходить на лёд и теперь мечтает стать полицейским. А его спасители Мамед Гамзаев и Алексей Гетманов будут представлены к награде.


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