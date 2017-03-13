







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













13.03.2017 10:58 Документы, хранящиеся здесь, бесценны





Миллион шестьсот томов. Тверской областной архив открыл свои двери для нашей съемочной группы накануне профессионального праздника.



Говорить вслух в читальном зале государственного архива Тверской области запрещено. Исключение сделано для тверских журналистов. У них накопилось немало вопросов. Ведь здесь есть возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории. К примеру, полистать личное дело выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева. Документы подтверждают, что он - уроженец Верхневолжья, а еще - что ученик тверской классической гимназии.



Это метрические книги, в которых есть записи о рождении наших знаменитых земляков: учителя Пушкина в царскосельском лицее Александра Куницина, историка Анатолия Вышинского, альбом из личного фонда математика Владимира Брадиса. В отдельной экспозиции - рукописные издания. В обложке из досок, обтянутых кожей, житие святых Зосимы и Савватия Соловецких. Его написали в начале 17 века. Книга относится к разряду особо ценных. В областном архиве - их около двух тысяч.



Архиву - сто лет. Он - один из самых крупных в Центральном федеральном округе. Здесь поддерживая определенную влажность и температуру, на специальных стеллажах тверские архивисты разместили более одного миллиона шестисот дел. Почти половина из них - дореволюционные.



Исповедные ведомости, метрические книги - самые востребованные среди исследователей своих генеалогических древ. Архивисты признаются, больше всего повезло тем, кто "голубых кровей". В фонде тверского дворянского депутатского собрания сохранились прошения родителей к зачислению отпрысков к своему роду. К нему прилагались все необходимые справки.



Потомкам крестьян придется повозиться дольше. Иногда поиск корней занимает годы. Специалисты советуют, начинать нужно с родственников - современников и обращаться в архив, зная место и желательно дату их рождения.









