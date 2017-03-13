







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













13.03.2017 10:58 Покорители Олимпа прошлых лет и те, кто еще только готовится к победам





Воспитанники школы олимпийского резерва имени Антонины Серединой этой весной отмечают 30-летие своего учебного учреждения. Основные торжества пройдут в мае. Юбилею в этом году посвятят традиционную регату по академической гребли.



Спортивная база на Борисоглебской пристани за 3 десятилетия стала центром гребного спорта Верхневолжья. Начиналось всё 30 лет назад с создания специализированной детско-юношеской спортивной школы по академической гребле. Именно здесь стали развивать и преумножать лучшие традиции спортшколы региона. В середине двухтысячных добавили еще два отделения - греблю на байдарках и каноэ и парусный спорт. С 2011 школа носит имя двухкратной олимпийской Чемпионки Антонины Серединой.



Уроженцы Верхневолжья - Антонина Середина, Виктор Денисов, Илья Первухин поднимались на олимпийский пьедестал почета. Копилка наград, полученных тверскими гребцами на международных и российских соревнованиях, постоянно пополняется. Итог 2016 года - 36 призёров первенств страны. В этом заслуга и тренерского коллектива. Сейчас здесь работает 11 специалистов.



К высоким результатам готовит тренер Авдеев и своих детей. В прошлом сезоне в Воронеже Юлия Авдеева в составе байдарки-двойки получила золото Первенства России. В этом году пятнадцатилетняя спортсменка планирует победить в одиночном заезде. В активе 12-летнего Дмитрия Авдеева в силу юного возраста пока победы на областных соревнованиях. С особой теплотой ребята вспоминают своё общение с Антониной Серединой.



Быть похожими на олимпийскую чемпионку хотят многие воспитанники школы. Сейчас здесь занимается 1228 ребят. Каждый из них идёт к поставленной цели и у них у всех есть одна общая мечта.



Официально 30-летие школы отметят 12 мая, когда в столице Верхневолжья стартует юбилейная, 50-ая по счету регата по академической гребле памяти тверского купца Афанасия Никитина.









