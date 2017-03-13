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13.03.2017 10:59 Фермер Вадим Рошко из Старицкого района Тверской области сохранит грант на развитие своего хозяйства





Минсельхоз отказался от претензий к производителю. В результате переговоров и консультаций был найден компромисс. Стороны подписали мировое соглашение.



Судебное разбирательство между старицким фермером Вадимом Рошка и Министерством сельского хозяйства Тверской области завершилось мировым соглашением. Это решение было утверждено на заседании арбитражного суда судьёй Ириной КорсАковой. Спор длился около года, благодаря вмешательству губернатора Игоря Рудени, стороны смогли урегулировать его.



Сутью урегулирования спора явились взаимные уступки, Фермер признаёт факт непредоставления сведений о том, что крестьянское хозяйство не являлось его единственным местом работы, Министерство констатирует использование средств гранта по назначению и в установленные сроки, отказывается от взыскания 1млн 308 тысяч рублей.









