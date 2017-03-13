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13.03.2017 11:00 Строительство детской поликлиники в Твери в микрорайоне Южный должно начаться в ближайшее время





Срок сдачи - первые месяцы следующего года. На совещании с главой региона Игорем Руденей обсудили работы, которые необходимо выполнить, чтобы учреждение было максимально комфортным для маленьких пациентов и их родителей.



На реализацию проекта потребуется более 216 млн рублей. Новая поликлиника будет работать в две смены и принимать до 400 пациентов в день.



Земельный участок под новую поликлинику определён на улице Можайского. С учётом того, что это детское учреждение, губернатор поручил выбрать соответствующую цветовую гамму как внутри здания, так и снаружи. Строение облицуют вентилируемым фасадом.



Согласно проекту, поликлиника будет трёхэтажной. На первом уровне разместятся регистратура, лаборатория, кабинеты физиолечения и массажа, зал ЛФК, рентгенологическое отделение, гардероб. Кабинеты участковых врачей, процедурная и прививочная, комната здорового ребёнка, хирургический блок — на втором. На верхнем этаже будут находиться 24 кабинета узких специалистов, конференц-зал, кабинеты функциональной диагностики и административные помещения.



Здание будет оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, пандусами и поручнями для маломобильных групп населения. Проект предусматривает также приобретение мебели и медицинской техники, необходимой для полноценной работы поликлиники.









