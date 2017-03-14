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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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14.03.2017 09:05 
В областной библиотеке имени Горького сегодня состоялась презентация последнего издания книги "Род Президента Путина"



 
О тверских корнях Владимира Владимировича рассказал его дальний родственник, автор исследования - Александр Путин.

В новое издание вошли неизвестные архивные документы первоисточников, пояснительные схемы, неопубликованные ранее фотографии из семейных альбомов семей Путиных и их близких. Интерес к этой книге понятен.

У автора книги Александра Путина и Президента России общий прапрадед - Петр Прохорович, крестьянин тургиновской волости тверской губернии. Исследования своей родословной Александр Михайлович ведет с 1986 года. Книга "Род Президента Владимира Путина" издана тиражом в 5000 экземпляров, уже переведена на английский язык и предназначена широкому кругу читателей.


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