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14.03.2017 09:05 В областной библиотеке имени Горького сегодня состоялась презентация последнего издания книги "Род Президента Путина"





О тверских корнях Владимира Владимировича рассказал его дальний родственник, автор исследования - Александр Путин.



В новое издание вошли неизвестные архивные документы первоисточников, пояснительные схемы, неопубликованные ранее фотографии из семейных альбомов семей Путиных и их близких. Интерес к этой книге понятен.



У автора книги Александра Путина и Президента России общий прапрадед - Петр Прохорович, крестьянин тургиновской волости тверской губернии. Исследования своей родословной Александр Михайлович ведет с 1986 года. Книга "Род Президента Владимира Путина" издана тиражом в 5000 экземпляров, уже переведена на английский язык и предназначена широкому кругу читателей.









