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14.03.2017 09:07 В Тверской области стартовала массовая вакцинация животных от бешенства





В ветлечебницах делают прививки домашним питомцам, а за здоровье диких животных отвечают специалисты охотохозяйств. Сейчас там раскладывают вакцины-приманки.



Вакцину-приманку Лев Боркин раскладывает на входе и выходе из норы, а также вдоль звериного следа. Примерно через месяц специалист вернется сюда, чтобы проверить, осталось ли что-то от брикетов. В этом охотхозяйстве к такой профилактике бешенства в дикой природе охотников не привлекают. Этим занимаются только егеря и охотоведы, знающие места обитания животных. Кстати, каждый из них сам обязательно вакцинирован от бешенства.



Площадь угодий охотхозяйства "Сититорг" 24 тысячи 900 гектаров. В этом году на этой территории будет разложено 2 тысячи 400 доз вакцины-приманки от бешенства.



В 2016 году на территории региона было зафиксировано 104 случая бешенства, в том числе 85 у диких животных. Среди потенциальных переносчиков вируса, встречающихся в тверских лесах: лисы, енотовидные собаки, куницы, барсуки. На них в первую очередь и рассчитана такая профилактика.



Раскладку делают весной и осенью. Но если регистрируются больные животные, то в течение года вакцину-приманку могут разложить и три раза. Работа ведется в каждом охотничем хозяйстве региона. А вот за прививочным календарем своих домашних питомцев должны следить сами владельцы и своевременно посещать ветполиклиники.



Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета, поэтому для владельцев животных она бесплатна. В прошлом году в Тверской области было вакцинировано более 115 тысяч домашних собак и кошек, а также 104 с половиной тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, полмиллиона вакцион было разложено для профилактики бешенства у диких животных. В этом году показатели обещали не снижать.









