Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.03.2017 09:07 
В Тверской области стартовала массовая вакцинация животных от бешенства



 
В ветлечебницах делают прививки домашним питомцам, а за здоровье диких животных отвечают специалисты охотохозяйств. Сейчас там раскладывают вакцины-приманки.

Вакцину-приманку Лев Боркин раскладывает на входе и выходе из норы, а также вдоль звериного следа. Примерно через месяц специалист вернется сюда, чтобы проверить, осталось ли что-то от брикетов. В этом охотхозяйстве к такой профилактике бешенства в дикой природе охотников не привлекают. Этим занимаются только егеря и охотоведы, знающие места обитания животных. Кстати, каждый из них сам обязательно вакцинирован от бешенства.

Площадь угодий охотхозяйства "Сититорг" 24 тысячи 900 гектаров. В этом году на этой территории будет разложено 2 тысячи 400 доз вакцины-приманки от бешенства.

В 2016 году на территории региона было зафиксировано 104 случая бешенства, в том числе 85 у диких животных. Среди потенциальных переносчиков вируса, встречающихся в тверских лесах: лисы, енотовидные собаки, куницы, барсуки. На них в первую очередь и рассчитана такая профилактика.

Раскладку делают весной и осенью. Но если регистрируются больные животные, то в течение года вакцину-приманку могут разложить и три раза. Работа ведется в каждом охотничем хозяйстве региона. А вот за прививочным календарем своих домашних питомцев должны следить сами владельцы и своевременно посещать ветполиклиники.

Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета, поэтому для владельцев животных она бесплатна. В прошлом году в Тверской области было вакцинировано более 115 тысяч домашних собак и кошек, а также 104 с половиной тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, полмиллиона вакцион было разложено для профилактики бешенства у диких животных. В этом году показатели обещали не снижать.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.