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14.03.2017 09:07 Сборная Тверской области отправилась в столицу для участия в национальном Волдскиллс





Движение международное. Среди тех, кто будет отстаивать честь Вехневолжья, студенты Тверского технологического колледжа.



Егор Сергеев тщательно укладывает кирпичи. Нужно сделать точный расчет, чтобы швы между ними были ровные. Будущий строитель решил испытать своё профессиональное мастерство. Парень победитель регионального этапа Волрдскиллс, теперь готовится обойти сильнейших соперников ЦФО. Знает многие секреты кирпичной кладки.



Строгий наставник Татьяна Тобина подсказывает Егору, где нужно быть внимательнее. Самое трудное - в размеры попадать. Расшивка между кирпичами должна быть 1 см. А каждый лишний – это потеря баллов. Преподаватель уверена, ежедневные тренировки по 6 часов, дадут хорошие результаты.



В другом кабинете, где совершенно тихо, к Чемпионату готовится Максим Косточкин. Его компетенция - «графический дизайн». Студент четверокурсник отлично разбирается технологии Web-разработки. На соревновании ему будет дано несколько дней, чтобы создать три модуля.



Технологический колледж принимает участие в Волрдскиллс уже второй год. В отличие от обычных конкурсов здесь в нет теории, только практика и оценка по самым высоким мировым стандартам. Талантливым студентам из Твери это под силу.



Благодаря чемпионату профмастерства в колледже растет уровень компетенций обучающихся. Именно в таких высококвалифицированных рабочих нуждаются предприятия области и России.



Во всероссийском турнире примут участие представители рабочих специальностей из 64 регионов России и 17 стран. Соревнования будут проходить по 100 компетенциям, 14 из которых представлены впервые. У тверских специалистов есть реальный шанс победить и найти высокооплачиваемую работу.









