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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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14.03.2017 09:07 
С сегодняшнего дня «Единая Россия» запустила информационный портал «Предварительное голосование» PG.ER.RU



 
Он предназначен для информационного и организационного сопровождения кандидатов на участие в праймериз. Голосование пройдет в Единый День 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.

Светлана Козлова подала документы в региональный организационный комитет "Единой России" на участие в предварительном голосовании в числе первых. Девушка уже в течение трёх лет активно участвует в общественной и политической жизни региона. Она член молодёжной палаты Тверской городской Думы, городской общественной палаты, защищает интересы инвалидов и на областном уровне.

В прошлом году после участия в предварительном голосовании Светлана была выдвинута кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области. На сегодняшний день на участие в праймериз подали документы уже 15 человек. Вся информация о потенциальных кандидатах помещена на информационном портале "Предварительное голосование", который начал работу с 13 марта.

Те, кто планирует стать участником предварительного голосования, всю информацию может найти в Интернете. Она распылается на сайте Тверского регионального отделения партии ЕР.


АРХИВ 


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