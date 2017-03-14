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14.03.2017 09:08 В Верхневолжье стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»





Несмотря на принимаемые меры, проблема распространения наркотиков по-прежнему актуальна. Только за 2 первых месяца этого года зарегистрировано 123 преступления.



Кто и где продает наркотики? С таким вопросом полицейские сегодня обращаются ко всем жителям области. В ближайшие 11 дней круглосуточно будет работать телефон горячей линии. 66-67-60. В борьбе с преступным бизнесом общественность помогает правоохранителям уже не в первый раз - акция "Сообщи, где торгуют смертью" - ежегодная. И, как показывает практика - эффективная.



В 2016 году за время акции по "горячей линии" в полицию обратились более 35 человек, и в большинстве случаев информация подтвердилась. Благодаря звонкам наркополицейские возбудили 8 уголовных дел, ликвидировали один наркопритон. И, как стало известно, в ходе лабораторных исследований, более 300 граммов наркотических средств. Все вещества , после пробоподготовки здесь проверяют на специальном спектрометре. Результат эксперты получают менее, чем через час.



Пробу с образцами помещают в ячейку прибора. В течение следующих 30 минут происходит анализ вещества. Затем по вот такой хромотограмме эксперт сможет определить состав наркотического средства.



Какие наркотики сейчас самые распространенные эксперты сказать не берутся. Только синтетических - десятки вариантов, их химическая структура всегда разная. Торговцы придумывают новые вещества, полицейские совершенствуют методы борьбы с ними. Только в январе 2017 года на территории Тверской области пресечена деятельность 4-х притонов. Но это количество можно увеличиться благодаря бдительности граждан.









