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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.03.2017 09:11 
Изучать историю России и Тверского края теперь помогают современные технологии



 
В детском музейном центре завершается создание композиции с названием "Клуб путешественников". Ее реализация проходит в рамках проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России" при поддержке Всемирного банка и Министерства культуры Российской Федерации.

В Детском музейном центре идет монтаж комплекса новейших инсталляций. Здесь появится сенсорный календарь, мультимедийный экран, компьютерная анимация. Установкой AV-устройств занимается команда специалистов из Санкт-Петербурга. Ребята активно сотрудничают со многими музеями и учреждениями культуры России, в Твери они впервые.

Необычной станет система звука. Она будет направленной. Для этого специальные панели вмонтировали в потолок прямо над головами посетителей. Еще одна новинка - интерактивный стол или виртуальная библиотека, где можно узнать информацию о древней Твери, путешественниках прошлого и настоящего. Всё пространство музея будет напичкано интерактивными штуками, аналогов которым в Тверской области нет.
Новая формула детского музея – это технологии плюс руки мастеров. Тверские музейщики разработали необычный проект «Клуб путешественников». Его поддержали в Министерстве культуры. На средства Всемирного банка было закуплены мультимедийные инсталляции. Его контент имеет научную основу.

Мультимедийной «изюминкой» станет виртуальная примерочная.

Будут в музее и обычные экспонаты. Впрочем, обо всех секретах рассказывать не стали. Когда завершится монтаж оборудования, начнется установка экспозиционных витрин. Благодаря идее тверских музейщиков, история Отечества и Верхневолжья зазвучит по-новому.


АРХИВ 


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