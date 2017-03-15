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15.03.2017 09:12 Все гидротехнические сооружения должны быть готовы к весеннему половодью





Согласно прогнозам синоптиков, большая вода придет в регион в начале апреля. Сегодня в Твери обсудили и приняли программу действий для того, чтобы паводок не принес проблем муниципалитетам.



Весеннее половодье начинается ... с осени, утверждают специалисты. В этом году установился ранний ледостав. Зима была снежной. Февраль и особенно начало марта - аномально теплые. Превышение нормы - на 7-9 градусов. Все эти факторы привели к тому, что уже сейчас на реках Верхневолжья началось половодье. На Обше и на Вазузе лед сошел первым. Их, как и другие реки, "питает" талая вода. Ее запас в снеге сейчас в 3 раза превысил показатели самого маловодного - 2014 года.



Чтобы предотвратить паводок - неожиданный подъем уровня реки в реках, на гидросооружениях рассчитывают объемы талой воды. Если необходимо, то спускают воду из водохранилищ.



Режимы согласовывают коллективно. Принимают решение представители региональных и муниципальных властей, отдела водных ресурсов и водохранилищ, МЧС. На совещаниях обсуждают и другие профилактические меры для безопасного прохождения половодья: такие, как укрепление берегов, расчистка русел рек. Выбирают самые опасные участки. Это и озеро Селигер в районе Осташкова, и река Обша в Белом, и Шошинский плес на Московском море.



В прошлом году за счет средств федерального бюджета расчистили Коньков ручей в Кимрах, ведутся работы на Шошинском плесе. На очереди - русла рек Кимрка и Обша. Это планы на 2017-18 годы.









