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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.03.2017 09:12 
Регион присоединился к всероссийской кампании "Посол Победы"



 
Волонтеры из Тверской области могут стать участниками парада на Красной площади и праздничных мероприятий, посвященных дню Победы, в Севастополе.

Аня Филимонова волонтер с большим опытом. Всего за год приняла участие во всех главных патриотических событиях города. Георгиевская ленточка, Бессмертный полк. Девушка - куратор всероссийского проекта "Салют Победы". Стать Послом Победы и помогать в организации Парада на Красной площади или Военно-морского парада в Севастополе - задача сложная, но почетная, говорит Аня.

Анна и еще несколько десятков добровольцев региона уже заявили о своем желании участвовать в конкурсе. Принять в нем участие могут все желающие. Будущим "Послам" необходимо заполнить анкету на сайте "Волонтеры Победы", максимально подробно описать опыт волонтерской деятельности и прикрепить к заявке рекомендательные письма, награды. Конкурс продлиться до 20 марта. Победителей определят в начале апреля. Экспертное жюри выберет только 200 лучших добровольцев из разных регионов страны.

Повысить свои шансы в отборе, волонтеры могут приняв участие в конкурсе #ИДУНАПАРАД. Он проходит в социальных сетях.
Добровольцу необходимо рассказать на личной странице ВКонтакте или Инстаграм о том, почему он хочет стать волонтером 9 мая. К публикации необходимо добавить хештеги #идунапарад и #волонтерыпобеды. Самые интересные записи дадут добровольцам преимущество в отборе.


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