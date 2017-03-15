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15.03.2017 09:13 Неизвестный Салтыков-Щедрин





В Твери открылись третьи научные чтения, посвященные великому земляку. Знаменитый писатель, был, также, заботливым дядей. Участники конференции провели ряд исследований и нашли новые факты из биографии Михаила Салтыкова-Щедрина.



Сведения о близких родственниках Михаила Евграфовича, крайне скудны. Один из докладов посвящен сестре писателя, Любови Евграфовне. В государственном архиве Тверской области найдены новые архивные материалы о её семье. Она вышла замуж за тверского помещика Николая Александровича Зелова, умерла в 31 год. Михаил Евграфович помогал оставшимся в живых сиротам.



Частная жизнь любого писателя - важный источник понимания его творчества. К сожалению, наши современники, не очень хорошо знакомы с произведениями Михаила Евграфовича. Высказывания известного писателя -сатирика на слуху, но подчас, они являются вымышленными и лишь приписываются Салтыкову- Щедрину.



Итогом проекта станет издание энциклопедии Салтыкова- Щедрина, где будут размещены все исследовательские материалы о творчестве и личности писателя.









