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16.03.2017 09:10 Районы Тверской области переведены в режим повышенной готовности накануне половодья





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В муниципалитетах проводят противопаводковые мероприятия. О ходе работ представители администраций доложили губернатору Игорю Рудени на видеоконференции в региональном МЧС.



До первой волны паводков еще две недели, а вода уже начинает прибывать. Погреба с консервацией в частных домах - плывут. Анна Семеновна живет на Соминке, говорит такая беда ежегодная - уже привыкли. Поэтому готовится к приходу "большой воды" начинают заранее и уже проверенными методам. Пытаются очистить сточные канавы, линевки, пробивают ледяные заторы в трубах.



Весенне половодье ожидают в начале апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлом году. Сложности могут возникнуть, если пойдут затяжные дожди или температура в ночные часы резко повысится. Тогда из берегов могут выйти реки Западная Двина, Межа, Обша, Молога. В зоне потенциального подтопления остается 10 населенныех пунктов, 315 жилых домов, в девяти районах.



На связи все главы районов Верхневолжья. От каждого отчет губернатору о паводковой обстановке: уровень воды и расстановка сил. В свою очередь Игорь Руденя потребовал от глав информировать жителей, которые живут в потенциально опасных местах. А спасателей, врачей и коммунальные службы перевести в круглосуточный режим работы. На случай подтопления населенных пунктов, должна быть готова специальная техника и пункты временного размещения. В Тверской области ситуацию с паводком ежедневно отслеживают на гидрологических станциях.



Формируется и запас взрывчатки для возможного подрыва льда. Проводятся мероприятия по защите мостов, дамб, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи.









