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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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16.03.2017 09:11 
Эпидемия ОРВИ и гриппа в Тверской области прошла

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Тверской области прошла

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Еще месяц назад в больницах официально отменен каранин. Сегодня об этом сообщили на брифинге в Твери. Однако неустойчивая погода в марте может споровоцировать у людей со сниженным иммунитетом и простуду, и обострение хронических заболеваний.

Уровень заболевания ОРЗ и гриппом в Тверской области сейчас соответствует норме. Поэтому карантин в больницах официально отменен. Эпидемия прошла. С сентября 2016 года, с начала эпидемсезона, зафиксировано 4 случая - "свиного" гриппа (N1H1), 217 случаев - гриппа А и Б. Успокаиваться и сейчас рано.

Грипп страшен осложнениями. Их лучше предупредить, чем лечить, убежден тверитянин Сергей Беляков. Вирус "подхватил" еще в феврале. Теперь - "скачки" давления.

Весной таких внеплановых пациентов у врача-кардиолога Елены Курочкиной, как правило, становится в 2 раза больше. Связано это и с резкими перепадами атмосферного давления, и с температурными аномалиями в природе, а также с авитаминозом и гиподинамией.

А вот заниматься спортом нужно с осторожностью. В спортзалах ажиотаж - многие приводят себя в форму перед отпусками. Чтобы не получить травму, нагрузку надо выбирать по силам. Если тренажеры выбирают люди среднего возраста: от 40 до 50 лет, то плавание - пенсионеры и малыши.

Так называемые весенние недуги можно преодолеть, если подготовиться заранее. Специалисты советуют, заниматься физкультурой, следить за своим питанием, делать прививки от гриппа, начиная с осени.


АРХИВ 


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