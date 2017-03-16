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16.03.2017 09:12 
Жители Тверской области могут стать соавторами книги старинных рецептов Тверского края

Жители Тверской области могут стать соавторами книги старинных рецептов Тверского края

Фото  Видео репортаж Видео
Проект запущен в Твери. Пока идет сбор информации, в тираж выпущен новый "Гастрономический атлас Верхневолжья". Накануне он был представлен на всероссийской выставке "Интурмаркет-2017".

ЧорЫг тверской, мнёвые пироги, сочные и хрустящие пожарские котлеты, яблочный взвар, пряники и пастила. Кулинарным традициям Верхневолжья насчитывается не одна сотня лет. Самые интересные рецепты 20 районов, вошли в "Гастрономический атлас региона". Он был издан впервые и представлен на всероссийской выставке "Интурмаркет" в Москве. Авторы проекта - сотрудники областной библиотеки имени Горького.

Тверские кулинарные бренды, вошедшие в гастрономический атлас, могут стать стимулом для кафе и ресторанов, поиском рецептов для создания оригинального меню. У шеф-повара Дмитрия Полякова много сюрпризов для приверженцев истинно русской кухни. Его картофельные оладьи с потрошками, наваристые тверские щи с квашеной капустой и свиными ребрышками завоевали любвоь гурманов. Сытно и вкусно! Всё из местных продуктов.

Накормить гостей мало, нужно и развлечь. Кулинарное путешествие по Верхневолжью презентовали на Интурмаркете сотрудники музея Тверского быта. Туристы смогут стать участником кулинарном фестивале, поообщаться с поручиком Ржевским, пройтись по красивым улицам Твери, побывать на тверской чайной церемонии и узнать, чем потчевали путешественников в 19 веке.

Ежегодно в нашу область приезжает почти полтора миллиона человек. В планах правительства региона увеличить поток в два раза. Туриндустрия - это новые возможности для развития экономики.

Идею тверских музейщиков, собрать коллекцию редчайших старинных рецептов, поддержали жители. Многие уже поделились своими семейными секретами, которые передала еще бабушка, или рассказала добрая соседка. В планах - выпустить книгу о тверских деликатессах. Кулинарное путешествие по Верхневолжью - это сотни рецептов. Их осилит любая хозяйка.


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