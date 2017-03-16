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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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16.03.2017 09:12 
Привокзальную площадь Твери ждет масштабная реконструкция

Привокзальную площадь Твери ждет масштабная реконструкция

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Предстоящие работы обсудили на совещание в Правительстве региона. Проект благоустройства предполагает создание удобной транспортной среды для жителей и гостей города.

При разработке концепции учитывался опыт российских и европейских городов. Главная цель проекта - обеспечить удобство, комфорт и безопасность пассажиров.

Привокзальная площадь - визитная карточка города Твери, отметил глава региона. Потому проект также предусматривает перенос остановок, создание отдельных стоянок для автобусов, такси, частного автотранспорта.

Современная парковка для личных автомобилей разместится на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, где ранее находился рынок. Сейчас место уже готовят под площадку. Планируются, что здесь смогут разместится несколько десятков автомобилей.

На Привокзальной территории, предусмотрена зона посадки-высадки пассажиров на автобусы, осуществляющие перевозки по межмуниципальным маршрутам. Это удобно и для тех, кто совершает поездки через Тверь транзитом.

Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области.

Присутствовавшие на заседании представители ОАО «РЖД» поддержали представленный проект, а также внесли свои предложения. В частности, рассматривается вариант переноса пригородных касс внутрь здания вокзала, что комфортнее для пассажиров.

Одна их ближайших возможных перспектив сотрудничества компании и Правительства региона - строительство надземного пешеходного перехода, который свяжет привокзальную площадь с территорией за линией Октябрьской железной дороги. По мнению Губернатора, к практической реализации проекта нужно начинать подходить уже сейчас, но делать все таким образом, чтобы в будущем объект вписался в новое здание вокзала и весь комплекс «Тверь Сити».


АРХИВ 


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