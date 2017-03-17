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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





17.03.2017 09:08 
Городские парки теперь будут под особым контролем не только у прокуроров, но и у горожан

Городские парки теперь будут под особым контролем не только у прокуроров, но и у горожан

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Сохранность памятников природы, находящихся на территории муниципалитетов обсудили в Волжской природоохранной прокуратуре.

Исписанная табличка, единственное нарушение, которое удалось обнаружить нашей съёмочной группе в Бобачёвской роще. Территория относится к особо охраняемым законом природным объектам и является памятником природы регионального значения. Особой популярностью это место пользуется у молодых мам. Галина Виноградова рядом с рощей выросла, училась неподалеку в 43-й школе, здесь гуляла в детстве, а теперь сама приводит сюда своего маленького сынишку.

Но как показала проверка, проведённая в этом году Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, такое отношение к особо охраняемых природным территориям в Тверской области есть не везде.

Зачастую это происходит потому, что объекты не поставлены на кадастровый учет, границы охраняемых зон не определены. Прокуратура вмешивается тогда, когда ущерб уже причинен.

В Тверской области почти тысяча особо охраняемых природных территорий. В Твери это Бобачевская, Комсомольская, Березовая рощи, по области: национальный парк Завидово, природный биосферный заповедник, озеро Селигер и другие. Помочь сохранить памятники природы могут и сами жители. Соблюдать закон самим и, в случае замеченных нарушений, звонить по телефону "Горячей линии": 8-910-937-21-20.


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