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17.03.2017 09:08 Городские парки теперь будут под особым контролем не только у прокуроров, но и у горожан





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Сохранность памятников природы, находящихся на территории муниципалитетов обсудили в Волжской природоохранной прокуратуре.



Исписанная табличка, единственное нарушение, которое удалось обнаружить нашей съёмочной группе в Бобачёвской роще. Территория относится к особо охраняемым законом природным объектам и является памятником природы регионального значения. Особой популярностью это место пользуется у молодых мам. Галина Виноградова рядом с рощей выросла, училась неподалеку в 43-й школе, здесь гуляла в детстве, а теперь сама приводит сюда своего маленького сынишку.



Но как показала проверка, проведённая в этом году Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, такое отношение к особо охраняемых природным территориям в Тверской области есть не везде.



Зачастую это происходит потому, что объекты не поставлены на кадастровый учет, границы охраняемых зон не определены. Прокуратура вмешивается тогда, когда ущерб уже причинен.



В Тверской области почти тысяча особо охраняемых природных территорий. В Твери это Бобачевская, Комсомольская, Березовая рощи, по области: национальный парк Завидово, природный биосферный заповедник, озеро Селигер и другие. Помочь сохранить памятники природы могут и сами жители. Соблюдать закон самим и, в случае замеченных нарушений, звонить по телефону "Горячей линии": 8-910-937-21-20.









