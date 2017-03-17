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17.03.2017 09:08 В Тверской области пройдет международная военно-историческая экспедиция "Калининский фронт"





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В Правительстве региона обсудили подготовку к этому мероприятию.



Более пятисот поисковиков из разных регионов страны и зарубежья будут участвовать в военно-исторической экспедиции «Калининский фронт». Ее ежегодное проведение в Тверской области, ставшей центром патриотического воспитания молодежи и развития поискового движения, поддержал Президент Владимир Путин. Открытие лагеря планируется в конце апреля - в начале мая. На его обустройство в Ржевском районе и создание инфраструктуры, а также на строительство хранилища останков погибших воинов из регионального бюджета выделено 5 миллионов рублей, из федерального - 9 миллионов. Кроме того, организаторы планируют привлечь участников лагеря к благоустройству всех расположенных на территории Ржевского района мест боевой славы. Также планируется отремонтировать Центр патриотического воспитания и благоустроить мемориальное кладбище советских солдат в Ржеве. Исполнительный директор организации Владислав Кононов поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за активное внимание к поисковому делу, инициативу по проведению экспедиции и предложил совместить «Калининский фронт» с ежегодной областной Вахтой памяти.









