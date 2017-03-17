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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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17.03.2017 09:09 
Они стоят на страже экономической безопасности региона

Они стоят на страже экономической безопасности региона

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Сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции отмечают 80 -летний юбилей.

И торжественная церемония награждения и служебное заседание - два в одном. Ведь у таких людей каждая минута на счету. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отмечают свой профессиональный праздник - 80 лет службе. Лучшим вручают региональные награды. И вручают заслуженно: за 2016 год сотрудниками подразделения выявлено почти 75 тысяч преступлений экономической направленности и 19 тысяч коррупционной.

Более 20 лет на страже экономической безопасности стоит и Александр Зорин. За два десятилетия из рядового сотрудника он дослужился до заместителя начальника отдела. Под его руководством расследовалось резонансное дело последних месяцев - по незаконному обороту фальсифицированного алкоголя. В результате удалось задержать преступную группу, которая реализовывала суррогат на территории трех районов области и закрыть цех по производству спиртосодержащей продукции. А выбор профессии Александра, как бы банально это не звучало, был определен, с рождения. Он родился 10 ноября - в день сотрудника органов внутренних дел.

За 80 лет работы служба пять раз меняла название. Однако задачи подразделения остаются неизменными - защитить деньги государства и его граждан от преступников.


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