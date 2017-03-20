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20.03.2017 09:30 Уникальную операцию провели кардиохирурги Тверской областной клинической больницы





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Раньше тверские кардиохирурги проводили такие операции открытым способом. Сейчас малоинвазивным. Такой метод сложный для медиков, но менее травматичный для пациентов. Сама операция длится в два раза меньше по времени.



У 62-летней тверитянки была обнаружена редкая болезнь – миастения - опухоль вилочкОвой железы. Она находится в верхней части грудной клетки и отвечает за иммунитет, производство крови и выработку гормонов. Новообразование мешало женщине дышать и даже ходить.



Раньше, чтобы удалить опухоль вилочкОвой железы, нужно было вскрывать грудную клетку. Операция сложная, влекла за собой серьезные болевые ощущения и осложнения. В этот раз на помощь пришли высокие технологии.



Такая операция в областной клинической больнице прошла впервые. Ярославские специалисты показали, как с помощью видеоскопической техники – тораскОпа – можно сделать небольшие проколы. Наблюдая свои действия по монитору компьютера, проникнуть к пораженному органу и

удалить опасное новообразование. При этом грудные кости больного остаются невредимыми.



По словам руководителей областной больницы, операции с совместным участием специалистов из других городов – перспективное направление в стратегии медучреждения. За подобным сотрудничеством – будущее. В планах – операции на сердечных клапанах.









