Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.03.2017 09:30 
Уникальную операцию провели кардиохирурги Тверской областной клинической больницы

Уникальную операцию провели кардиохирурги Тверской областной клинической больницы

Фото  Видео репортаж Видео
Раньше тверские кардиохирурги проводили такие операции открытым способом. Сейчас малоинвазивным. Такой метод сложный для медиков, но менее травматичный для пациентов. Сама операция длится в два раза меньше по времени.

У 62-летней тверитянки была обнаружена редкая болезнь – миастения - опухоль вилочкОвой железы. Она находится в верхней части грудной клетки и отвечает за иммунитет, производство крови и выработку гормонов. Новообразование мешало женщине дышать и даже ходить.

Раньше, чтобы удалить опухоль вилочкОвой железы, нужно было вскрывать грудную клетку. Операция сложная, влекла за собой серьезные болевые ощущения и осложнения. В этот раз на помощь пришли высокие технологии.

Такая операция в областной клинической больнице прошла впервые. Ярославские специалисты показали, как с помощью видеоскопической техники – тораскОпа – можно сделать небольшие проколы. Наблюдая свои действия по монитору компьютера, проникнуть к пораженному органу и
удалить опасное новообразование. При этом грудные кости больного остаются невредимыми.

По словам руководителей областной больницы, операции с совместным участием специалистов из других городов – перспективное направление в стратегии медучреждения. За подобным сотрудничеством – будущее. В планах – операции на сердечных клапанах.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.