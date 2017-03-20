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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.03.2017 09:32 
В регионе создается реестр организаций и предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

В регионе создается реестр организаций и предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

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В России появится реестр предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Формирует его Росприроднадзор. Всем производствам присваивается категория. Самым опасным первая. Но, чтобы попасть в список, не обязательно быть, к примеру, химическим производством. Даже обычный офис является объектом, наносящим вред природе. Здесь работает компьютерная техника, скапливается мусор, горят люминесцентные лампы освещения. При некоторых условиях на экоучёт должны вставать и также образовательные учреждения.

Это предприятие одно из первых в Твери зарегистрировалось в региональном реестре организаций. Ему присовена третья категория опасности. Вредных выбросов в атмосферу у него нет, но в технологическом процессе используется значительный объем воды. После использования её сбрасывают в окружающую среду. Поэтому, чтобы свести возможный ущерб к минимуму, здесь применяют современные автоматизированные системы очистки.

Свести к минимуму вредное воздействие на природу. Именно на это и направлены новведения в эко-учете предприятий.

Важно не только оперативно реагировать на различные нарушения. Но и создать предприятим условия для перехода к наилучшим доступным технологиям защиты окружающей среды. Например, на этом предприятии уже задумались о том, как сократить объемы вредных выбросов.

На сегодняшний день в регионе на экологический учёт уже поставлено свыше 900 опасных производств. Прием заявок продолжается и продлится примерно до конца марта. После чего надзорные органы приступят к мониторингу предприятий. За неисполнение требований закона привлекут к административной ответственности.


АРХИВ 


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