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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.03.2017 09:36 
В Твери прошло заседание Бюджетной комиссии Тверской области

В Твери прошло заседание Бюджетной комиссии Тверской области

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На строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери предусмотрено более двухсот шестнадцати миллионов рублей. Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии. Запланировано приобретение необходимой мебели и медицинской техники для поликлиники и благоустройство прилегающей территории. Уже завершен подготовительный этап проекта - определен земельный участок на улице Можайского, проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Губернатор отметил, что к строительству нужно привлечь надежного подрядчика, зарегистрированного на территории Тверской области.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области: "Строительство поликлиники мы планируем завершить в первом полугодии 2018 года, это было, как вы помните наше публичное обязательство от областной администрации. Мы с вами видели, в каком состоянии находится действующая поликлиника, - на первом этаже жилого дома, и мы понимаем, что, конечно, необходимо обеспечить качество медицинского обслуживания для детей".

Повышение выплат для талантливой молодежи Верхневолжья - еще один важный вопрос, который глава региона поднял перед членами Бюджетной комиссии. Так, в начале 2017 года уже вдвое увеличена именная стипендия имени Сергея Лемешева. В два раза вырастит и стипендии имени Андреева, которую получат 10 человек. На заседании Бюджетной комиссии принято решение увеличить количество получателей поощрений от Губернатора Тверской области с 55 до 100 человек и довести размер ежемесячной денежной выплаты до 1100 рублей.

Ирина Репина, председатель Комитета по делам культуры Тверской области: "Также мы теперь присуждаем стипендии детям, которые обучаются в некоммерческих частных образовательных организациях, в молодежных центрах Тверской области и присоединяем категорию детей с ограниченными возможностями здоровья".

Контроль за проведением ремонтно-реставрационных работ в Тверском Императорском дворце стал еще одной темой заседания. На устройство резервного ввода теплотрассы, проведение археологических раскопок и благоустройство территории возле главного корпуса предусмотрено почти 8 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул - на всех объектах комплекса особое внимание должно быть уделено качеству выполняемых работ.


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