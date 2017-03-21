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21.03.2017 09:00 В Твери отметили день творческой молодежи





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До торжественного открытия весь интерактив в фойе. Здесь работали мастер-классы. На этом стенде свое творчество демонстрирует резчик Евгений Соловьев. Традиционная деревянная игрушка, посуда, предметы интерьера.



Особая форма поперечной направленности позволяет выливать содержимое только в рот. Всем желающим приобщиться к народному ремеслу Евгений предлагает за 10 минут сплести бусину из бересты. Ее можно применить, как декоративное украшение или в увеличенном масштабе использовать в быту.



Впервые фестиваль творческой молодежи прошел в 2014 году, в Год культуры. С тех пор стал традиционным. Организаторы уверены - это своего рода площадка для создания и реализации совместных творческих проектов.



Курсанты военной академии имени Жукова на этом фестивале предстали в необычной роли. На большой сцене они исполнили песни военных лет. Пока романтики в форме выступали зале, в одном из учебных классов ждали своей очереди юные музыканты , играющие на духовых инструментах. Их пригласили в рамках проекта " Играем вместе". Им придется впервые сыграть сводно.



Восьмилетний Петя Чесноков приехал из Кувшинова. В сводном оркестре он чуть ли не главное лицо. Его инструмент тарелки. Уже больше года мальчишка учится отстукивать ритм.



Самым ярким моментом фестиваля стало выступление сводного оркестра духовых инструментов. 55 юных музыкантов со всего региона увидели друг друга впервые. Только одна репетиция. И вот результат.









